ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Ekibi yurda döndü.
08.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:30
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Ekibi yurda döndü. İstanbul Havalimanı'ndan canlı yayındayız.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
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