Menü
Haberler ›› Güncel ››ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Güncel

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Ekibi yurda döndü.

08.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:30
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Ekibi yurda döndü. İstanbul Havalimanı'ndan canlı yayındayız.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı Güncel
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı