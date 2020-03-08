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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Cumhurbaşkanı Erdoğan Silivri'de partililere sesleniyor.

08.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:42
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan Silivri 'de partililere sesleniyor. Canlı yayındayız.


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Silivri, Güncel
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