ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Cumhurbaşkanı Erdoğan Silivri'de partililere sesleniyor.
08.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:42
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan Silivri 'de partililere sesleniyor. Canlı yayındayız.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Silivri, Güncel
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