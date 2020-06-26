Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi

Ankara'da korona virüs salgını sebebiyle eğitimlerine ara veren öğrencilerin abonman kartlarına kullanmadıkları biniş ücreti bakiye olarak iade edildi.

Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Ankara'da korona virüs salgını sebebiyle eğitimlerine ara veren öğrencilerin abonman kartlarına kullanmadıkları biniş ücreti bakiye olarak iade edildi. 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine de toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine ara verilen öğrencilerin abonman kartlarında meydana gelen mağduriyetin giderilmesi için öğrencilere kullanmadıkları biniş ücreti bakiye olarak yüklendi. EGO Genel Müdürlüğü, başvuru yapan 7 bin 5 öğrencinin abonman kartlarına kullanmadıkları biniş ücretini bakiye olarak iade etti. 15 Mart tarihinden önce geriye dönük geçerlilik süresini 30 gün içerisinde yaptırmış olan ve 16 Mart tarihi saat 23.59'dan sonra kartını hiçbir şekilde kullanmamış 7 bin 5 öğrenciye toplam 366 bin 263 TL olan iade ücreti bakiye olarak yüklendi. İndirimli öğrenci abonman kartlarının kullanım süresinin teknik olarak uzatılamadığına dikkat çeken ve öğrencilerin EGO Cep uygulaması ve www.ankarakart.com.tr adresi üzerinden bakiyelerini kontrol edebileceğini belirten EGO Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı Bülent Özkan, "Başkentli öğrenciler için başlatılan abonman kart uygulaması pandemi sürecinin yaşanmasıyla birlikte öğrencilerin kartlarını kullanamamasına neden oldu. Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatıyla meydana gelen mağduriyetin giderilmesini sağladık. Başkent 153 ya da EGO Genel Müdürlüğüne başvuru yapan 7005 öğrencimizin kartları incelenerek iade ücreti bakiye olarak yüklendi. Öğrencilerimizin ekonomilerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, YKS'nın yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro'dan ücretsiz yararlanabilecek. YKS için 1. oturumun yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 ile 28 Haziran Pazar günü 2. oturumun yapılacağı saat 10.15 ve 3. oturumun yapılacağı 15.45 saatlerinde toplu taşıma araçları öğrencilerin sınav yerlerine kolayca ulaşabilmeleri amacıyla tam kapasite hizmet verecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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