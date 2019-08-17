Aboubakar, Beşiktaş'a dönmek istiyor

Yeni sezon öncesinde yıldız bir golcüyü kadrosuna eklemeyi hedefleyen Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar için girişimlerini sürdürüyordu. Şu anda bonservisi Porto'da bulunan Kamerunlu futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Portekizliler'in ünlü spor gazetesi A Bola, 27 yaşındaki santrforun daha fazla süre alabilmek için Siyah- Beyazlılar'a geri dönmek istediğini yazdı. Aboubakar'ın bu kararı almasındaki en büyük sebebin ise Porto'nun aldığı yeni oyuncular sonrasında hücum hattında çok geniş bir rotasyona sahip olması.

FRANSA'DAN DA TALİBİ VAR

Kamerunlu futbolcu için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne de devreye girdi. Ancak Aboubakar, Yeşil- Beyazlılar'dan kendisine iletilen teklifi reddetti. Yaşanan bu gelişmelere bakıldığında ise 27 yaşındaki golcünün artık Beşiktaş'a gelmek için geri sayımda olduğu gelen haberler arasında.