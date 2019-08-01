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Aboubakar Süper Lig'e geri dönüyor! Duyurdular

Portekiz basınının iddiasına göre yaşadığı sakatlığın ardından istenilen performansa ulaşamayan Aboubakar için Porto yönetimi oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Kamerunlu golcünün en ciddi talibi ise eski takımı Beşiktaş.

01.08.2019 12:38
Aboubakar Süper Lig'e geri dönüyor! Duyurdular

Yaz transfer döneminde şu ana dek yalnızca Tyler Boyd ve Douglas'a imza attırabilen Beşiktaş'la ilgili Portekiz basınından gündemi sarsan bir haber geldi. Ülkede yayım yapan Record gazetesi, Siyah Beyazlı kulübün eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

EN CİDDİ TALİP BEŞİKTAŞ

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberde Porto kulübünün geçtiğimiz sezonun başında sol diz ön çapraz ve iç yan bağlarını tamamı ile koparan ve fiziksel açıdan hâlâ istenilen seviyede olmayan Kamerunlu golcüyü başka bir takıma göndermeye hazır olduğu ifade edildi. 27 yaşındaki santrforun en ciddi talibi ise daha önce bir sezon kiralık oynadığı Beşiktaş olduğu kaydedildi.

7 AYLIK SAKATLIK YAŞADI

Porto'yla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Aboubakar; yaşadığı ağır sakatlıkların ardından takımdaki forvet rotasyonunda Moussa Marega, Tiquinho Soares, Ze Luis, Fabio Silva ve Jesus Corona gibi isimlerin arkasında kalmıştı. Yıldız isim, yedi aylık aranın ardından takımıyla çıktığı son iki maçta yalnızca 10 ve 14 dakika süre alabilmişti.

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Vincent Aboubakar, Portekiz, Beşiktaş, Porto, Spor

YORUMLAR (3)
FREDY40: Petkemek''in yokluğunu aratmaz kulübede. . O yüzden sağlıklı genç bir forvet alıp yetiştirmek daha mantıklı bence. .
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GSLİ: olympiakposun stoperi pape abou cisse yi alın 23 yaşında ve 1. 97 m. boyunda
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KARA KARTAL: Gel kenarda otursan da olur, hoca olarak aldıkları adamdan bişey beklemiyorum zaten. Sen bizi sev biz seni sevelim yeter.
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