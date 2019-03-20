20 Mart 2019, 10:43
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Abramovich, Chelsea İçin 2,5 Milyar Pound İstiyor

Chelsea'yi satmayı planlayan Rus işadamı Roman Abramovich, Londra ekibi için 2,5 milyar pound (18 milyar TL) talep ediyor.

İngiltere'de vize problemi yaşayan ve bir süredir Chelsea'yi satacağı konuşulan Roman Abramovich, sahip olduğu kulübü için astronomik bir ücret talep etti.

Metro'nun haberine göre, İsviçre ekiplerinden FC Lausanne-Sport'un da sahibi olan İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Chelsea'ye talip oldu ancak Abramovich'in 2,5 milyar pound talep etmesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı.

Manchester United taraftarı olmasına karşın Chelsea'yi satın almak isteyen Ratcliffe'nin servetinin 21 milyar pound olduğu belirtildi.

Öte yandan Jim Ratcliffe dışında Chelsea'yi satın almak için başka bir talibin olmadığı öne sürüldü.

Spor



YORUMLAR (13)
AĞA: Ülkemizden bir takım bide fosillerden bir Hoca verelim Hemi abroo
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ADSIZ: 2, 5 milyar pound paramı bende bişey sandım.
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WWWW WWW: yine açılır
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DIAGNE: GEL SU MANISASPORU KURTAR BE ADAM. . . . . . . . . . . . . . . .
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25: Türkiyenin yıllık cari açığı bu civarda. . Abrodoviç bey gel bir güzellik yap da cari açığımızı kapat. .
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