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Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

30.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:22Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine, takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden gerçekleştilecek Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.
ABD'de düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu Hamilton, 1 dakika 34.779 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1.34.973 ile ikinci, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen de 1.35.139 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.
Abu Dabi Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

Dünya Şampiyonası, Mercedes, Abu Dabi, Spor

Kaynak: AA

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