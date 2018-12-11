Abu Dabi Polisi, Develi Devriye Başlattı

11 Aralık 2018 Salı 15:53



11 Aralık 2018 Salı 15:53

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de polis dün itibariyle güvenlik sistemine develi devriye sistemini dahil etti.Abu Dabi polis teşkilatının başkanı Tümgeneral Muhammed Halfan Al Rumeyti, Emirliğin kültür mirasını kutlayarak develi polis devriye birliğinin göreve başladığını söyledi. General Rumeyti, polisin, suçları engelleme ve halkla iletişim kurma görevlerini en iyi şekilde yürütmek üzere yetiştirildiğini belirtti.El Rumeyti, Abu Dabi'yi emirliklerde güvenli bir yer haline getirmek için bütün imkanları kullandıklarını söyledi.Çöl gemisi olarak da nitelenen develer Arabistan'da zenginlik göstergesi olarak da kullanılıyor. Devlerin bir tür para olarak da kullanıldığı, deve yarışlarında ve güzellik yarışlarında da kullanıldığı belirtildi. - ABU DABİ