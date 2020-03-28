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Abu Dabi veliaht prensi uzun süre sonra ilk kez Beşşar Esad ile telefonda görüştü

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, uzun süre sonra ilk kez Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile telefon görüşmesi yaparak, destek mesajı verdi

28.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:29
Abu Dabi veliaht prensi uzun süre sonra ilk kez Beşşar Esad ile telefonda görüştü
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, uzun süre sonra ilk kez Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile telefon görüşmesi yaparak, destek mesajı verdi.

Nahyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşşar Esed ile telefonda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini ele aldık. Bu olağanüstü koşullarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kardeş Suriye halkına desteği ve yardımını yineledim. Sıkıntı zamanlarında insan dayanışması her şeyden öncedir. Kardeş Suriye de bu kritik koşullarda yalnız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Beşşar Esed, Abu Dabi, Suriye, Dünya

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