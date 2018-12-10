Abü'den Yılın Havacısı Ödülü

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:14



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:14

Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) ve ELBA Havacılık Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Yılın Havacısı 2018 Ödül Töreni'nde, yılının havacısı seçilen Oben Oluğtarhan, ödülünü Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek'ten aldı.ABÜ ve ELBA Havacılık Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Yılın Havacısı 2018' etkinliğinde 2018 yılının havacısı Oben Oluğtarhan oldu. ABÜ Döşemealtı Kampüsü'nde düzenlenen ödül törenine, havacılık sektöründe yer alan birçok önemli isim katıldı. Ev sahibi sıfatıyla ABÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, törenin açılış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Yüksek, "Tarihten günümüze kadar havacılık alanında Türk milletinin ne kadar başarılı bir toplum olduğu bilinmektedir. Bizler de geleceğimizin teminatı havacılarımızı bilimin ışığında yetiştirmek için Sivil Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü'nü açarak bir adım atmış bulunmaktayız" dedi.Yılın havacısı ödülünü ise havacı pilot Oben Oluğtarhan kazandı. Ödülünü ABÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'ten alan Oluğtarhan, "Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim. Anadolu'nun bir köyünden çıkarak bu ödülü almaya kadar uzanan serüvende hep hayallerimin peşinden gittim. Hayal edersek gerçekleşmeyecek hiçbir şey yoktur" dedi. - ANTALYA