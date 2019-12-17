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Abu Dhabi Gıda Fuarı'nda Poyraz damgası

Poyraz Zeytinyağları, Ortadoğu'nun en büyük fuarları arasında gösterilen Sial Middle East Abu Dhabi Uluslararası Gıda Ürünleri Fuarı'nda yerini aldı.

17.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:04Abu Dhabi Gıda Fuarı'nda Poyraz damgası

Abu Dhabi'de Poyraz rüzgârı

Her yıl fuara katılım gösterdiklerini dile getiren Poyraz Zeytinyağları Dış Ticaret Müdürü Cem Demirci, özellikle uluslararası fuarlara katılırken Türk Zeytinyağı sektörünü temsil etme bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Sial Middle East 2019'a katılarak yeni ülkelere ve pazarlara ulaştıklarını belirten Demirci, "Ortadoğu'nun en büyük fuarında yer alarak Poyraz Zeytinyağları'nın kalitesini diğer ülkelere tanıtma ve kendi ticaret ağlarımızı güçlendirme fırsatı bulduk. Her geçen gün gelişmekte olan Ortadoğu pazarında yeni müşterilerle temasa geçmek bizim için büyük şans" diye konuştu.

"Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız"

Türkiye ekonomisinin ihracatla ivme kazanacağını söyleyen Demirci, yeni müşteriler ve bağlantılar sayesinde Poyraz Zeytinyağları'nın ihracat kapasitesinin artacağını söyledi. Uluslararası fuarlara katılarak Türk zeytinyağını dünyaya tanıttıklarını dile getiren Demirci, "Kurduğumuz yeni bağlantılar sayesinde ticaret kanallarımızı geliştiriyoruz ve bu sayede ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamış olacağız" dedi.


Orta Doğu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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