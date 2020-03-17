Abuja'da doktorlar "süresiz grev"e gitti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da görev yapan doktorlar, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle süresiz greve gitme kararı aldı.
17.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:20
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın başkenti Abuja 'da görev yapan doktorlar, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle süresiz greve gitme kararı aldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede 3. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinden birkaç saat sonra başkent Abuja'daki doktorlar süresiz grev başlattı.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği Abuja Başkanı Roland Aigbovo yaptığı açıklamada, kentte görevli doktorların 2 aydır maaş alamadığını belirtti.
Aigbovo, doktorların maaş alana kadar işe dönmeyeceklerini, ayrıca sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin de artırılması gerektiğini ifade etti.
Birçok ülkenin Kovid-19 ile mücadele ettiği dönemde Nijerya'daki grev kararının, Devlet Başkanı Muhammed Buhari liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakması bekleniyor.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede 3. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinden birkaç saat sonra başkent Abuja'daki doktorlar süresiz grev başlattı.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği Abuja Başkanı Roland Aigbovo yaptığı açıklamada, kentte görevli doktorların 2 aydır maaş alamadığını belirtti.
Aigbovo, doktorların maaş alana kadar işe dönmeyeceklerini, ayrıca sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin de artırılması gerektiğini ifade etti.
Birçok ülkenin Kovid-19 ile mücadele ettiği dönemde Nijerya'daki grev kararının, Devlet Başkanı Muhammed Buhari liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakması bekleniyor.
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Kaynak: AA
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