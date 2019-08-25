Abuk sabuk nasıl yazılır? TDK'ya göre abuk sabuk mu abuk subuk mu abık subuk mu?

Abuk sabuk kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Peki, abuk subuk nasıl yazılır? Doğru yazılışı hangisi? Abuk sabuk mu abuk subuk mu abık subuk mu? TDK'ya göre "abuk sabuk" kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ABUK SUBUK NASIL YAZILIR? ABUK SABUK MU ABUK SUBUK MU ABIK SUBUK MU?

Abuk subuk nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "abuk sabuk" şeklindedir. Bunun dışındaki yazılışlar yanlıştır. Fakat doğrusu "abuk sabuk" olan (TDK) söz grubu, sıfat, "abuk subuk" olarak yaygınlık kazanmıştır. Zaten TDK internet sitesinde bu kullanılış biçimi yok sayılmamış, ziyaretçiler "abuk sabuk"a yönlendirilmektedir.

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ABUK SABUK İÇİN ÖRNEK CÜMLELER

Aklıma tuhaf fikirler geliyor, abuk sabuk şeyler kuruyorum kafamda.

Ne kadar abuk sabuk insan var, beni buluyor hep!

Böyle abuk sabuk lakırdıları Küçük Hanıma söyleyeyim deme, yavrucuğu ağlatırsın.

ABUK SABUK NE DEMEKTİR?

Akla, mantığa uymayan, düşünülmeden söylenen, saçma sapan (söz).

Yersiz, ipe sapa gelmez.

abuk sabuk konuşmak: Mantıksızca, düşünmeden, saçma sapan konuşmak.

Ne söylediğini bilmeden, düşüncesiz, tutarsız konuşmak.

abuk sabukluk: Saçmalık.