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Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde aç kalan ayı, akaryakıt istasyonuna indi.

13.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:00Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi
'nun ilçesinde aç kalan ayı, akaryakıt istasyonuna indi. Güvenlik kameralarınca görüntülenen ayı, çalışanları görünce hızla kaçtı.
Olay, dün akşam saatlerinde Azdavay ilçesi yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları akşam saatlerinde dinlendikleri sırada ormanlık alandan inen bir ayının istasyona indiğini gördü. Uzun süre istasyon içinde dolaşan ayı, istasyon binası içindeki işçileri görünce hızla kaçarak gözden kayboldu.
Ayının istasyona gelme anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde istasyona gelen ayı, bir süre gezindikten sonra iş yeri içindeki çalışanları görünce hızla kaçarak gözden kayboluyor.
(İHA)

Pınarbaşı, Kastamonu, Azdavay, Güncel

Kaynak: İHA

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