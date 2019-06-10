Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde aç kalan ayı, arı kovanlarına zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, Aktaş köyü Şelale mevkisinde Resul Çakırlı
'ya ait arı kovanlarına ayı saldırdı.
Çakırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kovanlarının ayı saldırısına maruz kaldığını söyledi.
Traktörle sabah saatlerinde bahçesine geldiğini aktaran Çakırlı, "Bahçemde 6 arı kovanım vardı. Bir gürültü sesi duydum. İnsan var diye koşarak arılarımın yanına gittim ancak insan değil, ayının kaçtığını gördüm." diye konuştu.
Çakırlı, bal üretimi yapan vatandaşlara uyarıda bulunarak, bu dönemde ayı saldırılarına karşı dikkatli olunmasını istedi.
Kaynak: AA
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