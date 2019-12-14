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Aç kalan ayı, çöp konteynırında yiyecek aradı

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı Milli Park bölgesinde aç kalan ayı, otel alanlarına inerek çöp konteynerden yiyecek aradı.

14.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:26
'nun Ilgaz Dağı Milli Park bölgesinde aç kalan ayı, otel alanlarına inerek çöp konteynerden yiyecek aradı.
Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda aç kalan bir ayı, yiyecek bulabilmek için otellerin bulunduğu bölgeye indi. Gözüne ilişen çöp konteynerinden yiyecek bir şeyler arayan ayının o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde ayının bir süre çöp konteynerinden yiyecek aradığı görülüyor. Ancak umduğunu bulamayınca şansını bu kez çöp konteynerini devirerek deniyor. Yiyecek bulmakta zorlanan ayı, çevrede bulunan köpeklerin tepki vermesi üzerine bulunduğu yerden ormanlık alana doğru uzaklaşıyor.
(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)
Aç kalan ayı, çöp konteynırında yiyecek aradı

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Güncel

Kaynak: İHA


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