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Aç kalan ayılar arı kovanlarına saldırdı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde aç kalan ayılar, 10 kovanı tahrip ederken arılar da telef oldu.

06.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:09Aç kalan ayılar arı kovanlarına saldırdı
Eskişehir'in Alpu ilçesinde aç kalan ayılar, 10 kovanı tahrip ederken arılar da telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Alpu ilçesine bağlı Özdenk mahallesinde Ahmet Saylan'a ait tahta baraka altıda bulunan kovanlara, aç ayılar saldırdı. Kovanların tamamı tahrip olurken, içindeki arılar da telef oldu.

Ayı saldırısından mağdur olan Ahmet Saylan "10 arı kovanım vardı. İçinde de 100 petek çıta vardı. Hepsini kırmışlar, balları yemişler, arılar da telef olmuş. Eskiden ormanların ücra yerlerinde tek tük gördüğümüz ayılar artık orman dışında kalan köylerde de görülmeye başlandı. Yaban hayatının çoğalması iyi bir şey, ama arı üreticileri olarak biz de mağdur olduk" dedi.

Üreticiler arı kovanlarını ayılardan korumak için, kovanları direkler üzerine koyma, tel örgü içine alma gibi yöntemleri yapmak için plan yapıyor.

Bu arada Dereköy mahallesinde Mehmet Gülcü'ye ait 15 kovanın bir bölümüne yine farklı bir ayı grubu tarafından tahrip edildiği belirtiliyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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