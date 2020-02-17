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Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri yiyecek bulmak için kara yoluna kadar indi.

17.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:12Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi
Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri yiyecek bulmak için kara yoluna kadar indi. Yol üzerindeki maden işletmesi tarafından doğaya bırakılan yonca ile dağ keçileri yaşama tutundu.

'da özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayatı etkiliyor. Dağ keçileri yiyecek bulmakta zorlanınca çareyi dağlık bölgelerden aşağı inmekte buldu. Adıyaman Çelikhan kara yolu üzerinde bulunan bakır madeni işletmesinin bulunduğu bölgeye kadar gelen yaban keçilerinin yardımına maden işletmesi yetişti. görevlileri satın aldıkları kurutulmuş yoncaları tepelere bıraktı. Dağ keçileri bırakılan yoncaları yiyerek aç kalmaktan kurtuldu. Dağ keçilerinin bırakılan yoncaları yemesi, güvenlik kameraları ve dürbünlerle görüntülendi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Maden, Güncel

Kaynak: İHA

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