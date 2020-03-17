Menü
Haberler ›› Güncel ››Aç kalan dağ keçilerinin yoncayla beslendiği anlar fotokapanda - Güncel

Aç kalan dağ keçilerinin yoncayla beslendiği anlar fotokapanda

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri doğaya bırakılan yoncalar ile yaşama tutundu.

17.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:24
Aç kalan dağ keçilerinin yoncayla beslendiği anlar fotokapanda
Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri doğaya bırakılan yoncalar ile yaşama tutundu. Dağ keçilerinin kar altında yoncayla beslendiği anlar, fotokapanlar tarafından görüntülendi.

Antalya 'da özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayatı etkiliyor. Yaban keçilerinin yardımına Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü yetişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olarak özellikle kışın ağır geçtiği aylarda "Yaban Hayatı Kış Yemleme Faaliyeti" kapsamında yaban keçileri için yonca bırakılıyor. Yaban hayvanlarının türüne ve besin ihtiyacına göre temin edilen (yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi) yemler ağır geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının popülasyonlarının yoğun olduğu bölgelerde veriliyor.

Bu kapsamda 6. Bölge Müdürlüğünce de Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Burdur, Isparta ve Antalya illerinde özellikle büyük memeli yaban hayvanları başta olmak üzere yemleme çalışması yapıldı. Yemleme yapılan bölgelere yerleştirilen fotokapanlara dağ keçilerinin o anları yansıdı. Dağ keçileri bırakılan yoncaları yiyerek aç kalmaktan kurtuldu. Dağ keçilerinin bırakılan yoncaları yemesi de fotokapanlara yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Yaban, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu