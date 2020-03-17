Aç kalan dağ keçilerinin yoncayla beslendiği anlar fotokapanda
Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri doğaya bırakılan yoncalar ile yaşama tutundu.
17.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:24
Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri doğaya bırakılan yoncalar ile yaşama tutundu. Dağ keçilerinin kar altında yoncayla beslendiği anlar, fotokapanlar tarafından görüntülendi.
Antalya 'da özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayatı etkiliyor. Yaban keçilerinin yardımına Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü yetişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olarak özellikle kışın ağır geçtiği aylarda "Yaban Hayatı Kış Yemleme Faaliyeti" kapsamında yaban keçileri için yonca bırakılıyor. Yaban hayvanlarının türüne ve besin ihtiyacına göre temin edilen (yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi) yemler ağır geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının popülasyonlarının yoğun olduğu bölgelerde veriliyor.
Bu kapsamda 6. Bölge Müdürlüğünce de Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Burdur, Isparta ve Antalya illerinde özellikle büyük memeli yaban hayvanları başta olmak üzere yemleme çalışması yapıldı. Yemleme yapılan bölgelere yerleştirilen fotokapanlara dağ keçilerinin o anları yansıdı. Dağ keçileri bırakılan yoncaları yiyerek aç kalmaktan kurtuldu. Dağ keçilerinin bırakılan yoncaları yemesi de fotokapanlara yansıdı. - ANTALYA
Antalya 'da özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayatı etkiliyor. Yaban keçilerinin yardımına Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü yetişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olarak özellikle kışın ağır geçtiği aylarda "Yaban Hayatı Kış Yemleme Faaliyeti" kapsamında yaban keçileri için yonca bırakılıyor. Yaban hayvanlarının türüne ve besin ihtiyacına göre temin edilen (yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi) yemler ağır geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının popülasyonlarının yoğun olduğu bölgelerde veriliyor.
Bu kapsamda 6. Bölge Müdürlüğünce de Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Burdur, Isparta ve Antalya illerinde özellikle büyük memeli yaban hayvanları başta olmak üzere yemleme çalışması yapıldı. Yemleme yapılan bölgelere yerleştirilen fotokapanlara dağ keçilerinin o anları yansıdı. Dağ keçileri bırakılan yoncaları yiyerek aç kalmaktan kurtuldu. Dağ keçilerinin bırakılan yoncaları yemesi de fotokapanlara yansıdı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Yaban, Güncel
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