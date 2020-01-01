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Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü şehre indi.

01.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:47 Aç kalan domuzlar mahalleye indi
'nın ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü şehre indi. Domuzlar, Tavşanlı ilçesi Bağlık Mahallesi'nde evlerin arasından geçerken görüntülendi.

Tavşanlı Yaylacık ormanlık alanında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü gece caddeye indi. Aralarında yavruların da bulunduğu yaban domuzları yeşillik alanda yiyecek bulamayınca caddeye kadar indi. Evinin penceresinde bir vatandaş tarafından görüntülenen domuz sürüsü, köpekler havladığı anda istiflerini bozmadan mahallenin içlerine kadar ilerledi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Toker, "Mahallemizde çocuklarımızı akşam saatlerinde dışarı çıkarmaya, bakkala göndermeye korkar olduk. Yaklaşık 80 bin nüfuslu ilçemizin 4 bin nüfuslu mahallesine domuzların bu şekilde geldiği daha önce görülmedi. Mahallemiz Yaylacık ormanlarının yakınlarında ve bu ormanlarda birçok çeşit yaban hayvanı var. Ormanlık alanların belki de azalmasından dolayı, yaşam alanlarının daralmasından dolayı gelmiş olabilirler" dedi.

Tavşanlı Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Abdullah Şahin ise domuz popülasyonunun arttığını kaydederek şunları söyledi:

"Domuzların dağlarda yaşam alanları yangınlardan, maden sahalarından dolayı kısmen azaldı. Ancak diğer taraftan domuzların sayısı her geçen gün arttığı için de tarım arazilerine zararları olmaya başladı. Bu konuda zaman zaman sürek avları yapılıyor ancak köylülerimizden de bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz." - KÜTAHYA

Bağlık mahallesi, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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