Aç kalan domuzlar şehre indi
Karabük'te aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
16.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:43
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanlar evlerine çekildikçe sokaklarda yaban hayvanları görülmeye başlandı. Ülkenin birçok şehrinde yaban hayvanlarının şehre indiği görüntüleri yer alırken, Karabük'te de domuzlar şehre indi.
Aç kalan yaban domuzları Bahçelievler, Kapullu ve Adatepe mahallelerine indi. Şehre inen domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. - KARABÜK
Kaynak: İHA