Aç kalan domuzlar şehre indi
Aç kalan domuzlar şehre indi Karabük'te, aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
16.04.2020 19:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:58
KARABÜK - Karabük 'te, aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. İnsanlar korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerine çekildikçe sokaklarda bazı hayvanlar görülmeye başlandı. Ülkenin birçok şehrinde vahşi hayvanların şehre indiği görüntüleri yer alırken, Karabük'te de domuzlar şehre indi.Aç kalan yaban domuzları Bahçelievler, Kapullu ve Adatepe mahallelerine indi. Şehre inen domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA