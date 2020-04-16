Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Aç kalan domuzlar şehre indi

Aç kalan domuzlar şehre indi Karabük'te, aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

16.04.2020 19:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:58
Aç kalan domuzlar şehre indi
KARABÜK - Karabük 'te, aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
İnsanlar korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerine çekildikçe sokaklarda bazı hayvanlar görülmeye başlandı. Ülkenin birçok şehrinde vahşi hayvanların şehre indiği görüntüleri yer alırken, Karabük'te de domuzlar şehre indi.
Aç kalan yaban domuzları Bahçelievler, Kapullu ve Adatepe mahallelerine indi. Şehre inen domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Aç kalan domuzlar şehre indi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Arabistan’ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü Haberler
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB’nin açıklamasıyla belli oldu Haberler
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB'nin açıklamasıyla belli oldu
Haberler ›› genel ››Aç kalan domuzlar şehre indi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:09: Bingöl'de kimsesiz yaşlı adama, devlet sahip çıktı - Haberler 21:07: HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti - Haberler 21:05: Korona virüsünü yenen hemşire, meslektaşlarının alkışlarıyla ağlayarak taburcu oldu - Haberler 21:04: - Korona virüsü yendi, dans ederek taburcu oldu - Haberler 21:02: Kumar oynarken suçüstü yakalanan 18 kişiye 84 bin 500 TL ceza - Haberler 21:01: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi - Haberler 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi 18:33: Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler