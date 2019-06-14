14.06.2019 21:58
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Aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı

Aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yiyecek bulamayan yaban domuzları yazlıkçılara dadandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yiyecek bulamayan yaban domuzları yazlıkçılara dadandı. Kaz Dağları'nın eteklerindeki sitelere kadar inen domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'ndan yerleşim alanlarına inen domuzların, aç kaldıkları için çöp bidonları yanında yiyecek aradıkları görüldü. Mahalleli, yaklaşık iki haftadan bu yana yerleşim alanında domuzlar ile karşılaştıklarını belirti. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, domuzların 15 gündür sitelerin çevresinde dolaştığını belirtti. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Kazdağları, Kaz Dağları, Balıkesir, Edremit, Güncel

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