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Aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı

MUŞ'ta sert geçen kış mevsimi nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi.

14.01.2020 08:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:17Aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı

MUŞ'ta sert geçen kış mevsimi nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi. Yaklaşık 6 ay karla kaplı bölgede kuşların yem fabrikasına sığınmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü 'ta, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte toprak örtüsünün kar ile beyaza bürünmesi nedeniyle doğada yem bulmakta zorluk çeken kuşlar, ilçesi karayolu üzerindeki yem fabrikasına sığındı. Yem fabrikasının çevresinden ayrılmayan yüzlerce kuşun bu görüntüleri görenleri şaşırttı. Kış mevsiminin yaklaşık 6 ayı, kuşların mesken tuttuğu fabrika sahipleri ile çalışanları da, içerisindeki oldukları durumdan son derece memnun olduklarını belirtti.

'6 AY BOYUNCA MİSAFİRİMİZ OLUYORLAR'

Kuşları doyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen fabrikanın İşletme Müdürü Suat Bulu, "Burası kış memleketi. 6 ay boyunca karların altında olduğumuzdan dolayı her taraf bembeyaz. Bu nedenle kuşlar, 6 ay boyunca misafirimiz oluyor. Buraya geliyorlar, her türlü yem, buğday vesaire ihtiyaçlarını biz veriyoruz. Onları bizlerde besliyoruz. Sonuçta onlarda birer can. Ne olursa olsun, hangi hayvan olursa olsun bizim bunlara yardımcı olmamız lazım" diye konuştu.

Soğuk havadan çok sayıda hayvanın telef olduğunu belirten fabrika çalışanı Serkan Dalkaya ise "5-6 ay boyunca kar yerden kalkmıyor. Bu nedenle bütün hayvanlar aç kalıyor veya soğuktan ölüyorlar. Bizlerde bunlara bir katkıda bulunalım dedik. Gerek fabrikamızın yapmış olduğu üretim gerekse buğday ve yemleri biz serpiyoruz alanlara. Kuşlar gelsin, aç kalmasın, yesinler. Bu hem insani, hem vicdani bir görevdir. Bu görevi hepimiz üstlenmeliyiz" dedi.



Hasköy, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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