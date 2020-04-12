Aç kalan kuşlara trafik polisleri yem verdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Samsun'da, aç kalan güvercinlere trafik polisleri yem ve su verdi.
12.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:17
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Samsun, en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Cumhuriyet Meydanı'nda daha önce vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler aç kaldı.
Meydanda yem arayan kuşlara trafik polisleri Uğur Kurt ve Savaş Ertekin yem ve su verdi.
Öte yandan sokağa çıkma yasağının sürdüğü kentte polis ekipleri denetimleri aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: AA