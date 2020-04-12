Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AÇ KALAN SOKAK HAYVANLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

12.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:31
AÇ KALAN SOKAK HAYVANLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süreçte hayvanseverler sokak hayvanlarını unutulmadı. Hayvanseverler tarafından İstanbul'un belirli noktalarına 2 ton mama dağıtıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından sokak hayvanları unutulmadı. İstanbul'da bir grup hayvansever tarafından dün belirli noktalara 2 ton mama bırakıldı. Şişli Meydanı'nda mama dağıtan hayvanseverlere tedbirler kapsamında görev yapan polis memurları da eşlik etti.

Sokak hayvanları için mama dağıtan Gürkan Gazoğlu, "Biz normalde ormandaki 3 bin, 3 bin 500 köpeği besliyoruz.  Ormanda beslediğimiz hayvanların yemeklerinden yaklaşık 2 buçuk ton yemeği şehir merkezlerine dağıtma kararı aldık. Maçka Parkı ve şehrin belirli noktalarında beslemeler yapacağız. Polis memuru arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz çok destek oldular. İçişleri Bakanlığı da bu konuda çok hassas davrandı. Ekmek kırıntılarımız, mamalarımız var. Bu yiyecekleri bazı ünlüler bağışlıyor. Sosyal medya hesaplarımızın takipçi sayısı da yüksek. Mamaları toptan alıyoruz. Stoklarımız da mevcut. 6-7 ton civarında da mama stokumuz var" diye konuştu. Maçka Parkı'nda mama dağıtımı sırasında ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Mamaları gören alan kediler bir anda hayvanseverlerin etrafını sardı.

Bu arada Tuzla'da yol kenarlarında da yaşayan çok sayıda köpek için Tuzla ve Pendik Belediyeleri ile Tuzla Geçici Hayvan Barınağı'nın belirli aralıklarla yerleştirilen hayvan besleme istasyonlarına günde 2 kere mama ve su koyduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter? Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter?
İbrahim Kalın, ’Türkiye IMF ile anlaştı’ iddialarına yanıt verdi Haberler
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
Haberler ›› Güncel ››AÇ KALAN SOKAK HAYVANLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:14: Kahramanmaraş'ta arama kararı olan kişi sokağa çıkma yasağını ihlal edince yakalandı - Haber 11:14: Vefakar müdür ve yardımcısı, fedakar sağlıkçılar için iş başında - Haber 11:13: Muhtardan ekmek seferberliği - Haber 11:13: Bakan Pakdemirli: "KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmalarının Temmuz ayında bitmesi... - Haber 11:12: Yasağın 2'nci gününde Gaziantep sokakları bomboş - Haber 10:56: Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor - Haber 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler