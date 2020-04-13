Aç kalan sokak hayvanlarının imdadına belediye yetişti

Mersin 'in Erdemli ilçe Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma nedeniyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarını unutmadı. Başkan Mükerrem Tollu'nun talimatıyla ilçenin belirli noktalarına mama bırakılarak, hayvanların aç kalmasının önüne geçildi.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok iş yeri geçici süreliğine kapatıldı ve insanlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaya başladı. Bu süreçte en çok zararı sokak hayvanları görmeye başladı ve kapatılan işletmelerin beslediği sokak hayvanları da aç kaldı. Bu duruma duyarsız kalmayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun talimatıyla ilçenin belirli noktalarına mama ve yem konuldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının da uygulanmasıyla insanların evlerinde kalmalarının ardından yemek bulmakta güçlük çeken hayvanlar, bırakılan yem ve mamalarla karınlarını doyurdu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tollu, insanların evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmalarına ilave tedbirler aldıklarını belirterek, sokak hayvanlarının her türlü bakım ve beslenme ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. Tollu, "İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge doğrultusunda, sokak hayvanlarımız özellikle korona virüs salgını koşullarında aç kalmasın, yaşamlarını idame ettirebilsin diye bu çalışmalarımıza daha fazla gayret ve özen gösteriyoruz. Biliyorsunuz alınan önlemler kapsamında birçok işletme faaliyetini durdurdu. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle vatandaşların evlerinde kalması nedeniyle de sokak hayvanları yemek bulmakta güçlük çekti. Dolayısıyla esnaflarımız tarafından sahiplenilen veya sokakta yaşayan sahipsiz can dostlarımız da bize emanet. Kimse merak etmesin onları da unutmuyoruz. Erdemli'yi karış karış gezerek, sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın mama, yem ve su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sokak hayvanları için beslenme odakları ve su alanları oluşturduk. Çalışmalarımız periyodik olarak sürecektir. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, hayvan dostlarımızı da elbette unutmamalıyız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde kalmalarına devam etmeleri. Ancak vatandaşlarımızdan hassaten ricamız kapı önlerine bir kap su ve yiyecek bırakmaları. Bu sayede sokak hayvanları da aç kalmamış oluyor" dedi. - MERSİN