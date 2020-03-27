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Aç kalan sokak kedilerini polisler besledi

TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait hizmet binasının otoparkına gelen sokak kedilerini, polis ekipleri, aldıkları kızarmış tavukları yedirerek besledi.

27.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:16
Aç kalan sokak kedilerini polisler besledi

TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait hizmet binasının otoparkına gelen sokak kedilerini, polis ekipleri, aldıkları kızarmış tavukları yedirerek besledi.

Kentte, koronavirüs kapsamında alınan karar doğrultusunda sadece paket hizmeti veren lokantalarda atık yiyecekler olmadığından sokak hayvanları aç kaldı. Sokak hayvanlarının aç kalmasına polis ekipleri duyarsız kalmadı. Polis memurları, emniyet müdürlüğü hizmet binası arkasındaki otoparkta yemek yerken yanlarına gelen kediler için kızarmış tavuk aldı. Polisler kızarmış tavuğu yedirerek, kedileri besledi.

'ONLARI DA UNUTMAMAMIZ LAZIM'

Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, "Kediler yanımıza geldi. İnsan olarak biz kendimizi düşünüyoruz. Ama onlar da bir can taşıyorlar. Onlar da varlar bu dünyada, onları da unutmamamız lazım. Kendi derdimize düştük bir şekilde ama sokak hayvanlarını da unutmamamız lazım. Onlar bizden sadece biraz ilgi bekliyorlar. Zararsızlar. Bu mübarek günde de memur arkadaş, 'yemek yiyordum beni rahat bırakmadılar' dedi. Gidip tavuk aldı, yemeğini paylaştı. İnsan olmak böyle bir şey, güzel bir şey, insanı insan yapan bu duygular. Ben memur arkadaşıma teşekkür ediyorum. Beni de davet etti. Birlikte bu güzel işe ortak olduk" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Tokat, Güncel

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