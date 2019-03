Aç kalan sokak köpekleri 100 tavuğu telef etti

Kaynak: İHA

Aç kalan sokak köpekleri 100 tavuğu telef ettiSabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında şok oldularMUĞLA - Bodrum'da bir evin bahçesine giren sokak köpekleri yaklaşık 100 tavuk ve civcivi telef etti. Sabah bahçeye çıkan Akdeniz ailesi gördüğü manzara karşısında şok oldu. Gümüşlük Mahallesi'nde oturun Akdeniz ailesi sabah kalktıklarında hayatlarının şokunu yaşadı. Köpeklerin sesine uyanan aile evlerinin bahçesinde tüm tavukların ve civcivlerini ölü olarak buldu. Zeynep Akdeniz gözü gibi baktığı tavukları ve civcivleri bahçesinin her yerinde cansız halde buldu. Sinir krizi geçiren Akdeniz gözyaşlarına boğuldu. Baba İbrahim Akdeniz ve çocukları Hasan ve Emrah, sokak köpeklerinin evlerinin bahçesine girerek yaklaşık 100 tavuk ve civcivi boğarak öldürdüklerini söyledi.Hayallerini köpekler boğduHer sabah erken saatte kalkan Zeynep Akdeniz ve oğlu Emrah ve Hasan'la birlikte yaklaşık 2 yıldır tavukları besliyordu. Tavukların yemin suyunu eksik etmeyen Zeynep Akdeniz ise tavuklarla çocuklarıymış gibi ilgileniyordu. 1 Horoz, 50'den fazla tavuk ve 15 tane civcive bakan Akdeniz ailesi okuyan çocuklarının harçlıklarını ise tavukların yumurtalarını satarak çıkarıyordu. Zeynep Akdeniz'in en büyük hayali ise bir tavuk çiftliği kurup binlerce tavuk sahibi olmaktı. Akdeniz ailesinin hayali olan tavuk çiftliği, köpeklerin tavukları ve civcivleri boğmasıyla suya düştü.Zeynep Akdeniz sabah kalktıklarında şok olduklarını ifade ederek "gözüm gibi baktığım tavuklarım, civcivlerim köpekler tarafından parçalandı. Bazılarını yemişler bazılarını ise sadece boğmuşlar. Yaz aylarında Bodrum'a gelen tatilciler giderken köpeklerini sokaklara bırakıyor. Köpekler ise bahçelere girip tavuklarımızı yiyorlar, boğuyorlar" dedi.Emrah ve Hasan Akdeniz ise "Her sabah kalkar yemlerini sularını verirdik. Sabah akşam kontrol ederdik. Tüm emeklerimiz boşa gitti. Köpekler tüm tavuklarımızı yedi" ifadelerini kulandı.Baba İbrahim Akdeniz'de ne yapacaklarını bilmediğini söyleyerek "Sabah 5: 00 gibi kalktık köpek sesleriyle. Bir baktık hayvanların boğazları sıkılmış parçalanmış bir halde. Bahçenin her yanında tavuklarımı ölmüş halde bulduk. Sokak köpekleri tüm tavuklarımızı öldürmüş. Gümüşlükte arkadaşlar bahçelere hayvanlarını, tavuklarını salamıyor. Hepsini öldürüyor sokak köpekleri. Yıllardan beri baktığımız tavukları köpekler öldürmüş. Birçok komşumuzun tavukları da köpekler tarafından telef edildi. Bundan yıllar önce benim kardeşimin 5 tane kuzusunu yedi bu köpekler şimdide tavuklara dadandılar" şeklinde konuştu.Akdeniz ailesi devletten yardım istemek için Bodrum Kaymakamlığına başvuracaklarını köpeklerin toplatılması için ise durumu Bodrum Belediyesine bildireceklerini ifade etti. Köpekler tarafından telef edilen 100'e yakın tavuk ve civciv toplanarak imha edildi.