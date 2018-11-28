28 Kasım 2018, 22:16
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Aç Kalan Tilki Kent Merkezine İndi

Aç Kalan Tilki Kent Merkezine İndi

Karabük'te kent merkezine inen tilkinin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'te kent merkezine inen tilkinin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

100. Yıl Mahallesi'nde tilki gören vatandaşlar, durumu zabıta ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Aç kaldığı için restoranların etrafında yiyecek aradığı değerlendirilen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye gelen ekipler, tilkinin izine rastlayamadı.

Bu arada tilkinin sokaklarda dolaşma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Zabıta,Karabük
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:16