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Aç kalan vaşak kazada telef oldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde aç kaldığı için ilçe merkezine indiği tahmin edilen vaşak, aracın çarpması sonucu telef oldu.

23.01.2020 00:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 01:18Aç kalan vaşak kazada telef oldu
'ın ilçesinde aç kaldığı için ilçe merkezine indiği tahmin edilen vaşak, aracın çarpması sonucu telef oldu.
İlçeye bağlı Mahallesi mezarlığından geçen Halil Karaduman, yerde bir hayvanın hareketsiz yattığını gördü. Hayvanın nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu fark eden Karaduman, hayvanı Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Aç kaldığı için ilçe merkezine indiği tahmin edilen vaşağın bir aracın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.
Hayvan ekiplerce gömülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil Karaduman, Kahramanmaraş, Saraycık, Göksun, Güncel

Kaynak: AA

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