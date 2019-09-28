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Aç kaldığı için şehir merkezine inen boz ayı kameraya yakalandı

Aç kaldığı için şehir merkezine inen boz ayı kameraya yakalandı Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi, o anlar ise güvenlik kamerasına yandı.

28.09.2019 11:24
Aç kaldığı için şehir merkezine inen boz ayı kameraya yakalandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi, o anlar ise güvenlik kamerasına yandı.
SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi, o anlar ise güvenlik kamerasına yandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kaldığı için şehir merkezine indiği düşünülen boz ayı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde boz ayının, şehir merkezinde hızlı bir şekilde hareket edip, çevresini kontrol ettiği görüldü.
Aç kaldığı için şehir merkezine inen boz ayı kameraya yakalandı

Koyulhisar, Sivas, Genel

Kaynak: İHA

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