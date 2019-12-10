Haberler » 3. Sayfa » Aç kurtların saldırdığı talihsiz köpek, eve sığınarak hayatta kaldı - Haberler

Aç kurtların saldırdığı talihsiz köpek, eve sığınarak hayatta kaldı

Sivas'a bağlı Divriği ilçesinde gece yarısı köye inen aç kurtlar, Abidin Ardıç'a ait av köpeğine saldırdı. Kurtların saldırısı ile çaresiz kalan talihsiz köpek, eve sığınarak hayatını kurtardı.

10.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:33

'ın ilçesinde köye inen iki kurt köpeğe saldırdı, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Sivas'ta kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan yabani hayvanlar, köylere inmeye başladı. Divriği ilçesi Şahin köyüne inen 2 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

SESLERİNİ DUYUP DIŞARI ÇIKTI

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aç kurtlar, Abidin Ardıç'a ait av köpeğine saldırdı. Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, Ardıç'ı fark edince kaçmaya başladı. Ardıç'ın köpeğinin havlama seslerini fark ederek evinden dışarı çıkması köpeğinin hayatını kurtardı.

"BAHÇEYE ÇIKTIĞIMDA KAÇMIŞLARDI"

Ardıç sabah saatlerinde köpeğinin sesleri ile uyandığını belirterek, " saatlerinde köpeğimin sesleri ile uyandım. Pencereden baktığımda iki kurdun köpeğime saldırdığını fark ettim. Kurtlar evin merdivenlerine kadar girdi. Ben bahçeye çıktığımda kaçmışlardı" dedi.

Aç kurtların saldırdığı talihsiz köpek, eve sığınarak hayatta kaldı

Divriği, Sabah, Sivas, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:08 Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneleyecek - Haberler
12:08 Erdoğan'dan İnsan Hakları Günü mesajı - Haberler
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Günü mesajı - Haberler
12:03 Körfez'de 'kadına şiddet' farkındalığı panelde konuşuldu - Haberler
12:01 İl İnsan Hakları Kurulu üyelerinden Vali Şentürk'e ziyaret - Haberler
11:58 Trafiği fırsat bilen şahıslar E-5 üzerinde fuhuş kartviziti dağıttı - Haberler
11:40 Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti - Haberler
11:30 Otobüs şoförü, tartıştığı gence hakaret etti: Seni tek başına Hadımköy'e götürürüm - Haberler
11:21 Engelli gencin "Engelleri Aş" adlı rap şarkısına çektiği klip, sosyal medyada beğeni topladı - Haberler
11:07 Eski Cumhurbaşkanı Gül, suskunluğunu bozdu: Demokrasi, güçlü liderin gölgesinde kalmamalı - Haberler
10.12.2019 12:11:19