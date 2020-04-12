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Aç ve susuz köpeği polisler besledi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, metruk binada bağlı bulunan ve iki gündür aç susuz kalan köpek, polis ekipleri tarafından beslendi.

12.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:03
Aç ve susuz köpeği polisler besledi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, metruk binada bağlı bulunan ve iki gündür aç susuz kalan köpek, polis ekipleri tarafından beslendi.Sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki gündür sessizliğin hakim olduğu Siverek'te, 155 ihbar hattını arayan bazı kişiler Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki metruk bin binadan köpek sesi geldiğini söyledi. İhbarın ardından metruk binaya giden polis ekipleri, zincirle duvara bağlı bitkin haldeki köpeği gördü. Aç ve susuz kalan köpek, polisler tarafından beslendikten sonra hayvan barınağına teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Siverek, Polis, Güncel
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