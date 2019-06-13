13.06.2019 17:14
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Acara Tarım Bakanı Aroshidze Sinop'ta

Acara Tarım Bakanı Aroshidze Sinop

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Tarım Bakanı Tite Aroshidze, Vali Köksal Şakalar'a makamında ziyarette bulundu.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Tarım Bakanı Tite Aroshidze, Vali Köksal Şakalar'a makamında ziyarette bulundu.
Bakan Aroshidze, kent hakkında Şakalar'dan bilgi aldı.
Aroshidze'ye kendilerini Sinop'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Vali Şakalar, Aroshidze ve beraberindeki heyete kente özgü gemi maketi hediye etti.
Bakan Aroshidze de misafirperverliklerinden ötürü Vali Şakalar'a teşekkür ederek, hediye takdim etti.
Ziyarette, Bakan Aroshidze'ye Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Erol Saraçoğulları, Samsun ve Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Parlak ile Kızılırmak Su Ürünleri Genel Müdürü İshak Gençbay eşlik etti.
Kaynak: AA
Gürcistan, Sinop, Güncel

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