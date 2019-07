Acarlar Longozu beyaz nilüferleriyle ziyaretçilerini büyülüyor

İBRAHİM YOZOĞLU - Dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul edilen Sakarya 'daki Acarlar Longozu, göçmen kuşları, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla ziyaretçi akınına uğruyor.Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan, 24 kilometrekarelik alanıyla alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, dalgıç türleri, bahri, pakta, altıngöz, kadife ördek, sülün, çulluk, yaban ördeği, deniz ve balık kartalları gibi 200'e yakın yerli ve göçmen kuşun barındığı longoz, yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna, kefal gibi balıklara da ev sahipliği yapıyor.Özellikle sabah saatlerinde açan, akşama doğru kapanan nilüferleriyle ziyaretçilerini büyüleyen longozda, dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen ve eğrelti otu yanında göl soğanları, su menekşesi gibi endemik türler de yer alıyor.Birinci derece sit alanı olarak korunan longoza gelen ziyaretçiler, 750 metre uzunluğundaki ahşap yürüme yollarında bitki ve kuş türlerini gözlemleyebiliyor, doğal güzellikleri keşfetme fırsatı yakalıyor.Deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan longoz, biyolojik çeşitliliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor."Doğa merakı olanların gezip görmesi gereken bir yer"Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acarlar Longozu'nun Türkiye'nin en büyük subasar ormanı olduğunu söyledi.Longozun gezilip görülmesi gereken yerlerden olduğunu dile getiren Sarı, "Karasu, İstanbul'a 2 saat uzaklıkta bir yer olması dolayısıyla buradan ve Türkiye'nin farklı illerinden misafirlerimiz var. Gezilip görülmesi gereken ender yerlerden. Misafirlerimizi buraya özellikle bekliyoruz. Piknik alanlarımız var, Karasu Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından inşa edilen 750 metre yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolunda su üzerinde yetişen çeşitli endemik bitkiler görülebiliyor, göç yolunda bulunan hayvanların yumurtaları, yavruları da görülebiliyor. Misafirlerimizi ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.Sarı, yürüyüş yollarının uzatılması ile ilgili projenin hayata geçirilmesiyle longozun daha büyük bölümünün ziyaretçilere açılabileceğini ve bölgenin katma değerinin artacağını anlattı.Nilüfer çiçeklerinin endemik bitkilerden birisi olduğunu vurgulayan Sarı, "Onların özelliği herhangi bir toprakla bağlantısı olmadan su üstünde yetişmiş olması. Özellikle günün doğmasıyla suyun üzerinde çiçeğini açıp günün batmasıyla kendiliğinden kapanan bir bitki. Özellikle doğa merakı olanların gezip görmesi gereken yerlerden bir tanesi." ifadesini kullandı."Türkiye'nin her yerinden misafir ağırlamaktayız"Acarlar Longozu'nun işletmecisi Cihan Emre, Acarlar'ın, beyaz nilüferlerin açtığı dünyadaki en büyük longozların ikincisi olduğunu ifade etti.Haziran ayının başlarından eylül ayının sonuna kadar her sabah suyun içinde güneşin doğuşuyla nilüferlerin açtığını anlatan Emre, "Akşam güneş batımında tekrar suyun altına batıp evrimini bu şekilde tamamlıyor. Bulunduğumuz bölge endemik bitkilerle dolu. Subasar ormanının kendine özel mineralleriyle beyaz nilüferler ve su soğanı, su zambağı gibi bitkilerin de bolca görüldüğü bir bölgedeyiz. Güneşli havalarda net bir şekilde nilüferlerin açmasını ve batmasını seyredebiliriz." ifadelerini kullandı.Longozda bulunan kafelerde yemek, çay, kahve hizmeti verdiklerini ayrıca ziyaretçilerin mangal ve piknik alanlarından faydalanabildiklerini aktaran Emre, "Bizler Türkiye'nin her yerinden misafir ağırlamaktayız. Burası Sakarya bölgesinin vazgeçilmez mesire yerlerinden birisi. Tüm misafirlerimizi bu eşsiz güzelliği izlemeye bekliyoruz. İlkbahar ve sonbaharda göçmen kuşların geçiş güzergahındayız. Burada birçok kuş türünü gözlemleme imkanı bulunmakta. Su yılanı, su kaplumbağası, kızılkanat, oklama, yayın gibi balık türleri de yer alıyor." ifadesini kullandı.İstanbul'dan ziyarete gelen Mükerrem Ünlü, doğasından çok etkilendiği ormana dördüncü kez geldiğini belirterek, "Buradan yazlık aldım, buranın doğasını seviyorum. Her geldiğimde de burayı dolaşmayı seviyorum. Burası el değmemiş bir doğa." dedi.