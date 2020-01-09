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Acarlar Longozu'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde birinci derece doğal sit alanı olan Acarlar Longozu'nda avcılar tarafından izinsiz olarak yapılan 8 kaçak yapı, jandarma ekiplerince imha edildi.

09.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:10Acarlar Longozu'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
'nın ilçesinde birinci derece doğal sit alanı olan Longozu'nda avcılar tarafından izinsiz olarak yapılan 8 kaçak yapı, jandarma ekiplerince imha edildi.
Karasu ve Kaynarca İlçe Komutanlığına bağlı asayiş timleri ve Sakarya Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü ekipleri Acarlar Longozu'nda kontrolde bulundu.
Karasu ilçesine bağlı Camitepe, Üçoluk ve Taşlıgeçit mahalleleriyle Kaynarca ilçesine bağlı Başoğlu bölgelerinde konuşlandırılmış ve içerisinde avcılıkta kullanılan bazı malzemelerin olduğu 8 kaçak yapı olduğu tespit edildi.
Yapılan kontroller sonucunda kaçak yapılar kontrollü şekilde yıkıldı.

Jandarma, Sakarya, Acarlar, Karasu, Güncel

Kaynak: AA

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