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Acarlar Mahallesi'nde öğrenciler halı sahaya kavuştu

Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde yapılan halı saha tamamlanarak öğrencilerin hizmetine girdi.

23.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:49 Acarlar Mahallesi'nde öğrenciler halı sahaya kavuştu
'ın ilçesi Mahallesi'nde yapılan halı saha tamamlanarak öğrencilerin hizmetine girdi.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Acarlar İstiklal İlkokulu bahçesine yaptırılan Halı Saha Tesisleri tamamlanarak hizmete açıldı. İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü halı saha tesislerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Sürücü, yapılan tesisinin Acarlar Mahallesi'ndeki tüm okullara hizmet vereceğini ifade ederek, "Gençlerimizin sporla yaşam becerisi kazanmaları çok önemlidir. Tesisin Acarlar Mahallemize hayırlı olması diliyorum" dedi. - AYDIN

İncirliova, Acarlar, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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