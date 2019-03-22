Accelerate2030 Türkiye Finalistleri Belli Oldu

Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunan girişimlerin seçilerek, büyümelerinin desteklendiği Accelerate2030 Programı'nın Türkiye finali tamamlandı. Final sahnesine çıkan 10 finalist arasından, jürinin en çok puan verdiği ilk dört girişim Biolive, Naturansa, Joon ve Tolkido oldu. Seçilen dört girişim, 6 aylık destek programına dâhil olurken, Ekim ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek finale başvurma şansı elde etti.

Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen, en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir sosyal fayda girişimlerinin desteklendiği Accelerate2030 Programı'nın final etkinliği Impact Hub İstanbul'da gerçekleşti.

Final etkinliğinde, programa başvuran 50'yi aşkın girişim arasından seçilen 10 girişim sahneye çıktı. Girişimciler, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, UNDP Türkiye Stratejjik Ortaklıklar ve Özel Sektör Yöneticisi Hansın Doğan, Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, S360 Stratejik Sürdürülebilirlik Danışmanı Eren Öztürk, İTÜ ARI Teknokent İş Geliştirme ve İletişim Direktörü Arzu Eryılmaz, ve geçen yılın Accelerate2030 global finalisti Fazla Gıda Kurucu Ortağı Olcay Silahlı'dan oluşan jüri karşısında küresel Accelerate2030 desteğini almak için girişimleri anlattı.

Türkiye finalinde Accelerate2030 desteğini almaya hak kazanan girişimler, Biolive, Naturansa, Joon ve Tolkido oldu. Seçilen girişimler Türkiye'de sürecek 6 aylık destek programına dâhil olurken aynı zamanda Ekim ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek finale başvurma şansını elde etti.

Final sahnesinde bir konuşma yapan Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, "Anadolu Efes olarak gençlere ve geleceğe inanıyoruz. Girişimcilik ekosistemini desteklemeyi çok önemsiyoruz. Hem sektörümüzü ileriye götürecek teknolojik girişimleri hem de toplumumuza katkı sağlayacak sosyal fayda odaklı girişimleri destekliyoruz. Tüm faaliyetlerimizde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlamayı hedefliyoruz.Accelerate2030 Programını'nın bir paydaşı olmak bizim için bu nedenle çok önemli. Bu platformun ana destekçisi olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

UNDP Türkiye Stratejjik Ortaklıklar ve Özel Sektör Yöneticisi Hansın Doğan "Pazar odaklı çözümlerle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne daha hızlı ulaşılabilir. Şirketler iş planlarına küresel hedefleri entegre ettiklerinde hem şirketler hem toplum bundan faydalanabilir. Accelerate2030 kapsamında desteklenecek girişimler büyük şirketlere de örnek olacak" dedi.

Impact Hub Istanbul'un Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, "Impact Hub Istanbul olarak, Türkiye'de sosyal inovasyonun teşvik edilmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.Programlarımızın merkezine de birlikte üretmeyi ve çok paydaşlı yaklaşımı koyuyoruz. İş yapış biçimlerinde girişimlerden başlayarak etki odağının benimsenmesi için durmadan çalışıyoruz. Çalışmalarımızda pozitif değişim yaratmayı hedefleyen bireyleri ve kurumları, disiplinlerarası bir ekosistemde bir araya getiriyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleşmesi için çözüme doğru güçlü işbirliklerinin oluşturulması büyük önem taşıyor. Accelerate2030 Programı'ndaki, Impact Hub Istanbul, Anadolu Efes ve UNDP Türkiye işbirliği de; bizi 2030'a sağlam adımlarla yaklaştıran güçlü birlikteliklere, güzel bir örnek teşkil ediyor."

Seçilen Girişimler Hakkında Kısa Bilgi Notu

BIOLIVE:

Biolive, plastikle ilgili problemlerin üstesinden gelmek ve biyoplastik pazarındaki eksiklikleri gidermek amacıyla zeytin çekirdek ve atıklarından tamamen doğal biyoplastik granüller üreten bir biyoteknoloji şirketidir. Biyolojik olarak parçalanabilen, kanserojen ve toksik madde içermeyen Bio-Pura isimli hammaddeleri ile Biolive, farklı sektörler ve özel uygulamalar için ideal çözümler, düşük maliyetli hammadde alternatifleri sunar. Biolive, 2018'den beri elektronik malzemeler, bebek ürünleri, otomotiv, hijyenik ürünler, ev gereçleri, gıda paketleme endüstrisi gibi alanlar için biyo granüller satmaktadır.

NATURANSA:

Tüketici öncesi gıda atıklarının ayrıştırılması yoluyla yetiştirilen yenilebilir böceklerden yüksek kalitede protein üreten bir girişimdir. Üretilen böceklerden protein tozu elde ederek ölçeklenebilir bir teknoloji oluşturur ve siyah asker sineği larvaları ile organik atıkların geri dönüşümünü sağlar. Giderek artan insan nüfusu için sürdürülebilir bir beslenme yöntemi de önermektedir. Naturansa'nın üretim sürecinde; ilk olarak meyve-sebze atıklarının böceklerle çözündürülmesi sonrasında çıkan malzeme filtrelenir. Sonrasında içerisindeki böcekler ayrıştırılır ve geri kalan kompost olmuş yiyecekler gübre haline gelir. Bu gübreler satışa sunulmaya hazırdır. Ayrılan böcekler de kurutulur ve çekilir. Bu işlem sonucunda da yüksek kalite protein tozu elde edilir ve farklı sektörlerde kullanılır. Şu anda evcil hayvan gıda pazarını hedefleyen girişim, insan tüketimine geçmeyi de planlamaktadır.

JOON:

Dezavantajlı gruplar ile çalışarak, zanaatı modern üretim yöntemleri ve tasarımla birleştiren Joon, meydana getirdiği yeni kullanışlı ürünlerin günlük hayata katılmasında öncü olur. Bu ürünler üzerinden üretici hikayelerini de paylaşan Joon, hem müşterileri zanaatkarların hayatlarına konuk eder, hem de ortak kültürel değerlerin yaşatılmasını sağlar. Joon'un üretim süreci, dezavantajlı durumdaki üreticiler ve zanaatkarlar ile tanışıp, onların yetkinliklerini en iyi şekilde anlamaya çalışarak başlar. Daha sonra üreticilerin yetkinliklerine en uygun tasarım çözümlerini geliştirir ve çeşitli ürünleri son tüketici ile buluşturur.

TOLKİDO:

Tolkido, konuşma problemi yaşayan otizmli çocuklara kişiselleştirilmiş eğitimi mümkün kılmak amacıyla yola çıkmaktadır. Türkiye'de sadece lise dönemine kadar eğitim alabilen otizmli bireyler geri kalan yaşamlarını devam ettirebilmek için ailelerine bağımlı kalmaktadırlar. Tolkido, otizmli bireyler iletişim becerilerini geliştirebilsin diye, teknolojiyi kullanan görsel eğitim kartları üretmektedir. Tolkido sistemi, bir peluş oyuncaktan ve kartlardan oluşur. Kartların üzerindeki görseller, aile veya öğretmen tarafından çocukların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanır ve kartların üzerine yapıştırılır. Kartların içerdiği ses kayıtları ise bilgisayar aracılığı ile oyuncağa kaydedilir. Kartların oyuncağa yaklaştırılmasıyla birlikte oyuncak, ses kayıtlarını seslendirir.

Accelerate 2030: En yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümler tespit ediliyor

Accelerate2030, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunan girişimlerin ihtiyaçlarını karşılayıp onların büyümesini destekleme misyonuyla çalışmalarını yürüten küresel ve çok paydaşlı bir program. 2016'dan bu yana Afrika, Asya, Latin Amerika ve Türkiye dâhil 15 ülkeye ulaşan program, bu yıl 20'den fazla ülkede gerçekleştiriliyor. Program kapsamında en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümler tespit ediliyor ve onlara 6 aylık yoğun bir hazırlık programına erişim olanağı sunuluyor. Program, uzman eğitimleri, klinikler, stratejik eşleştirme ve koçluk desteklerine erişimi içeren özel hazırlık programından oluşuyor. Accelerate2030 Türkiye Programı kapsamında Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne en çok katkı sağlayan 3 girişim seçildi. Seçilen girişimler Türkiye'de 6 aylık destek programına dâhil olmanın yanı sıra global programa başvurma hakkını da elde ettiler.

Kaynak: Bültenler