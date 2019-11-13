Haberler » Ekonomi » Accor ve Alibaba'dan global düzeyde stratejik ortaklık - Ekonomi

Accor ve Alibaba'dan global düzeyde stratejik ortaklık

Accor Otel Grubu, perakende ticaret sektörü markası Alibaba Group ile önümüzdeki beş yıl içinde misafirlerinin deneyimlerini geliştirmek amacıyla işbirliğini duyurdu.

13.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:50Accor ve Alibaba'dan global düzeyde stratejik ortaklık

Accor Otel Grubu, perakende ticaret sektörü markası Group ile önümüzdeki beş yıl içinde misafirlerinin deneyimlerini geliştirmek amacıyla işbirliğini duyurdu.

ACCOR ve Alibaba Group, gerçekleştirdikleri iş birliğini 2019 Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Pekin'de gerçekleştirilen törenle duyurdu.

Accor Otel Grubu'nun "Artırılmış Otelcilik" stratejisi, yakında hayata geçireceği yaşam tarzı sadakat programı olan ALL- Accor Live Limitless'ın başlatılmasında etkili olacak. Alibaba da programın hizmetlerini ve yararlarını, ekosistemini, tüketici anlayışlarını ve dijital pazarlama yeteneklerini kullanarak, ALL sadakat programının Çin'de ve dünyada kullanıma sunulmasını hızlandıracak.

ALL- Accor Live Limitless sadakat programı misafirlerinin oteli sadece uyumak için kullandığı bir alan olmaktan çıkararak ' yeme- içme, eğlence, konserler ve gibi' alanlarda hayatın içine katacak "yaşam katan" etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor.

Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sebastien Bazin, konuyla ilgili şunları söyledi: "Dünyanın öncü global teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba ile global düzeyde bir stratejik ortaklığa imza atmaktan heyecan duyuyoruz. Bu önemli iş birliği, seyahat severlerin ALL – Accor Live Limitless aracılığıyla heyecan verici etkinliklere ve faydalara erişmelerini sağlayacaktır."



Çin Halk Cumhuriyeti, Alibaba, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:10 Gaziantep'te "Vietnam Ülke Günü" düzenlendi
17:08 Katar'da dört yıllık dönemde 36 milyar dolarlık potansiyel
17:00 Tarım ve Geleceği Çalıştayı
16:53 Mobilya ihracatı 10 ayda 2,6 milyar dolar oldu
16:54 Türk Ytong'un Gazbeton derslerini 1,200 mimarlık öğrencisi alıyor
12:30 Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
09:58 Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı
22:56 BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
20:07 "Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:22:27