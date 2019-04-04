Ace Of M.ı.c.e. Awards 2019 Ödülleri Sahiplerini Buldu

HER yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Etkinlik ve Toplantı Ödülleri sahiplerini buldu.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün akşam gerçekleştirilen 7'nci ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, eski bakanlardan Egemen Bağış
, İstanbul
Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Milliyet Gazetesi Ekonomi
Müdürü Şükrü Andaç, Yıldırım Mayruk
, Suzan Kardeş
, Wilma Elles
, Tan Sağtürk
, Saba Tümer
, Ivana Sert
, Ahmet San
, Çiğdem Tunç
, Tuğba Özerk
, Aslı Şafak ve Ömür Gedik
'in de aralarında bulunduğu siyaset, iş, medya ve sanat dünyasından isimler katıldı.
Demirören Medya Grubu'nun ana medya sponsorluğunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye
'nin tarihi, kültürel, coğrafik ve gastronomik zenginliğe sahip olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
"Ama bakıyoruz, M.I.C.E. alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği (ICCA)'nin yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye 2017 yılında, düzenlemiş olduğu kongre ve toplantılarla dünyada ancak 49'uncu sırada. İstanbul'a baktığımız zaman, İstanbul, 130'uncu sırada. Bunlar bize yakışmıyor. Onun için ne yapmalıyız; çok çalışmalıyız. Noktaları kamu ve özel sektör olarak birleştirmeliyiz. Bunun için çalışacağız. İstanbul'un alt yapısını biliyoruz, İstanbul'un tarihini biliyoruz, İstanbul'un konferans merkezlerini biliyoruz, kongre merkezlerini biliyoruz. ICE of M.I.C.E. ödülleri bu açıdan çok büyük önem taşıyor." dedi.
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN SON SEFER SİNGAPUR'A OLACAK Türk Hava Yolları
(THY
) adına onur ödülünü de alan THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe ise Atatürk Havalimanı
'ndan taşınacaklarını hatırlatarak "THY Şu günlerde çok yoğun, stresli ve aynı zamanda bizim için heyecan verici. Üç gün sonra, bizim için big bang dediğimiz, büyük göç dediğimiz, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya başlıyoruz. Atatürk Havalimanı'nda, 6 Nisan 14.00'da Singapur
uçağıyla seferimizi yapmış olacağız. 6 Nisan saat 14.00'da, Türk Hava Yolları olarak artık bütün operasyonlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan yapacağız" diye konuştu.
TÜRSAB Başkan Yardımcısı Selçuk
Boynueğri de şunları söyledi:
" ICE of M.I.C.E., Türkiye'de toplantı, kongre, etkinlik ve insentive, yani MICE diye adlandırdığımız çok önemli bir endüstri. Turizmin ana çatısı altında, bu saydığım başlıkları kapsayan bir endüstri. Bu gece ICE of M.I.C.E.'de, bir yıl süresince yapılan çalışmalarıyla ödül almak üzere, yarışmaya adaylıklarını koyan meslektaşlarımızın kendi kategorilerinde önemli bir jüri tarafından değerlendirmeleri ve finalistler arasından bir kişinin ödül almasıyla neticelendirilecek bir gece. TÜRSAB olarak M.I.C.E. endüstrisinde hizmet veren seyahat acentalarımızı, turizm sektöründe yarattıkları katma değerli hizmetleri için çok önemsiyoruz. Bu ihtisasta faaliyet gösteren acentalarımız, turizm sektöründü çok önemli işler yapıyorlar.
Ulusal alanda, tatil sezonunun tam tersi olan bahar ve kış aylarında düşük turizm sezonunda ulusal toplantı, etkinlik ve kongre organizasyonlarını gerçekleştirirken, doluluk oranları düşük olan otellerimizi dolduruyorlar. Aynı zamanda 40'tan fazla sektöre iş imkanı ve istihdam yaratıyorlar. Ülke ekonomimize böylesine önemli katma değer yaratan acentalarımız, turizm sektörünün sessiz kahramanlarıdır.
Ödül alan firma ve isimler
İnsan ve yapay zekanın birleşmesiyle dans şovu ve sahne performanslarının da sergilendiği törende, Etkinlikler ve Etkinlik/Toplantı Yönetim Firmaları adı altında 2 ana başlıkta dağıtılan ödülleri kazanan isim ve firmalar şunlar oldu: Onur Ödülü
– Türk Hava Yolları, Şekip Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı)
En İyi Etkinlik - Figür Turizm
En İyi Etkinlik Jüri Ödülü - Heymo The Eşperience Design Company
Portaxe En İyi Davet Etkinliği – Loby Event Factory
MICE Sektörüne Katkı Ödülü – Elif Balcı
Fisunoğlu (ICCA Derneği Avrupa
Bölge Direktörü)
Başarı Ödülü - Yeliz Gül Ege (Antalya
Tanıtım Vakfı Başkanı), İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Turizm Müdürlüğü
D&R En iyi Gerilla Etkinliği – Proset Event
En İyi Yurt Dışı Turizm Yatırımı – Merit Grand Mosta Hotel
En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi – Vestel
En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Jüri Özel Ödülü – Genç
Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD)
Ramada Kazdağları
En iyi İncentive Etkinliği – Semtur
EtsMICE En İyi Etkinlik Teknolojisi – Ouchhh Yeni Medya Ajansı
En İyi Stant Ödülü – Maestro DMC
En İyi Spor Etkinliği – Uzunetap Tanıtım Organizasyon
En İyi Spor Etkinliği Jüri Özel Ödülü – Nirvana
Plus
En İyi Festival – Ark Organizasyon & Bebekliler Derneği
En İyi Festival Jüri Özel Ödülü – Ceo Event
SKYhub En İyi İncentive Firması – Pronto MICE DMC
W İstanbul En iyi Uyarlama Etkinlik – Heymo The Eşperience Design Company
En iyi Roadshow – Atölye Grup
Lionel Hotel İstanbul En iyi Sahne Tasarımı – Illusionist
En İyi Konser - Tema
Menajerlik
En İyi Etkinlik Prodüksiyonu – Hezarfen Danışmanlık
En İyi Çocuk Etkinliği – Elli5 Event
En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı – BRF MICE
Ramada Plaza By WYNDHAM İstanbul Airport Asia En iyi Lansman Etkinliği – Capital Event
En İyi Etkinlik/Toplantı Yönetimi Firması – Krea MICE Canon
En İyi Ses-Görüntü-Işık Uygulaması – Tema CC
En İyi Çıkış Yapan Etkinlik/Toplantı Yönetimi Firması - Heymo The Eşperience Design Company
Türkkan Turizm En İyi Teknolojik Altyapı – Biletino
En İyi AVM Etkinliği – Kamp Pozitif & Outdoor
- İstanbul
Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA