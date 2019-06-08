08.06.2019 10:54
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Acele Baba Aranıyor Filmi

Acele Baba Aranıyor Filmi

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Damien, ilkokulda öğretmenlik yapan ve sessiz, sakin bir yaşam süren genç bir adamdır. Bir gün, öğrencilerinden Bahzad adında bir çocuğun, ebeveynlerinin geçmişi nedeniyle sınır dışı edileceğini öğrenir. Öğrencisinin sınır dışı edilmesine üzülen Damien, çocuğun ülkede kalması için neler yapabileceğini düşünür. Damien, avukat olan kız kardeşi Melanie’nin de yardımıyla Bahzad’ın babası olduğunu söyleyerek onu nüfusuna geçirir. Damien, Bahzad’ı sınır dışı edilmesini engellese de onun gibi birçok çocuğun olduğunu fark eder. Kurtarılması gereken çocuklar için bir şeyler yapmaya karar veren Damien ve kardeşi Melanie, bürokrasinin sınırlarını zorlamaya başlar.


Yönetmen: Xavier de Choudens
Senaryo: Xavier de Choudens, Charly Delwart
Oyuncular: Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe, Camille Lellouche , Patrick Chesnais, Liliane Rovère, Youssef Hajdi , Jessim Kas, Bass Dhem, Rémy Adriaens, Sébastien Chassagne, Claire Chust, Tatiana Rojo , Zahra Amir Ebrahimi, Roda Canioğlu, Livia Arditti, Machita, Charhese Deckous, Viorica Budac, Kirshanti Shanmugarsala, Ina Karian, Anna Tarento, Jocelyne Kouamé, Lumina Wang, Saadia Benaboud, Léna Breban, Jérôme Pouly, Véronique Gallet, Michel Lerousseau, Elsa Canovas
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Adopt a Daddy
Yapımcı Firma: Agat Films & Cie
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 99 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 19.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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