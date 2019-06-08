Acele Baba Aranıyor Filmi

Damien, ilkokulda öğretmenlik yapan ve sessiz, sakin bir yaşam süren genç bir adamdır. Bir gün, öğrencilerinden Bahzad adında bir çocuğun, ebeveynlerinin geçmişi nedeniyle sınır dışı edileceğini öğrenir. Öğrencisinin sınır dışı edilmesine üzülen Damien, çocuğun ülkede kalması için neler yapabileceğini düşünür. Damien, avukat olan kız kardeşi Melanie’nin de yardımıyla Bahzad’ın babası olduğunu söyleyerek onu nüfusuna geçirir. Damien, Bahzad’ı sınır dışı edilmesini engellese de onun gibi birçok çocuğun olduğunu fark eder. Kurtarılması gereken çocuklar için bir şeyler yapmaya karar veren Damien ve kardeşi Melanie, bürokrasinin sınırlarını zorlamaya başlar. Yönetmen:
Xavier de ChoudensSenaryo:
Xavier de Choudens, Charly Delwart Oyuncular:
Franck Gastambide, Melisa Sözen
, Gringe, Camille Lellouche , Patrick Chesnais
, Liliane Rovère, Youssef Hajdi , Jessim Kas, Bass Dhem, Rémy Adriaens, Sébastien Chassagne, Claire Chust, Tatiana Rojo , Zahra Amir Ebrahimi, Roda Canioğlu, Livia Arditti, Machita, Charhese Deckous, Viorica Budac, Kirshanti Shanmugarsala, Ina Karian, Anna Tarento, Jocelyne Kouamé, Lumina Wang, Saadia Benaboud, Léna Breban, Jérôme Pouly, Véronique Gallet, Michel Lerousseau, Elsa CanovasFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Adopt a DaddyYapımcı Firma:
Agat Films & CieYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
99 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
19.07.2019Acele Baba Aranıyor Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
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