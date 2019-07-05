05.07.2019 09:37
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Acele kamulaştırma kararı

Acele kamulaştırma kararı

Rize İçmesuyu Projesi (DOKAP) kapsamında "Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı"nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Rize İçmesuyu Projesi (DOKAP) kapsamında "Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı"nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Rize İçmesuyu Projesi (DOKAP) kapsamındaki "Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı"nın yapımı amacıyla İyidere, Kalkandere, Merkez, Derepazarı ilçeleriyle Trabzon'un Of ilçesinde bulunan bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kaynak: AA
Ekonomi

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