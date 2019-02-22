22 Şubat 2019, 09:08
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Acele Kamulaştırma Kararları

Acele Kamulaştırma Kararları

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan bazı taşınmazların, "Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi" kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan bazı taşınmazların, "Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi" kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da 3 ve Kahramanmaraş'ta 2 taşınmazın mülkiyet şeklinde, Kahramanmaraş'ta 2 taşınmazın da irtifak hakkı kurularak "Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi" kapsamında Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Adıyaman, Gaziantep, Düzbağ, Kahramanmaraş, Ekonomi
Kaynak: AA