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Acele kamulaştırma ve arazi toplulaştırılması kararları

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Rize ve İzmir'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

04.10.2019 09:04Acele kamulaştırma ve arazi toplulaştırılması kararları
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Rize ve İzmir'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "Rize Güney Çevre Yolu Ayrımı-Dağbaşı-Küçükçayır Ayrımı (Salarha Tüneli ve Bağlantı Yolları Dahil) Yolu Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar ile İzmir'de "Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu Projesi" kapsamında bazı taşınmazların KGM tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Öte yandan, Konya'nın Ereğli ilçesi Aşıklar, Melicek ve Merinos mahallelerinde Devlet Su İşleri Müdürlüğünce arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Çandarlı, İzmir, Rize, Ekonomi

Kaynak: AA

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