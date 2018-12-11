Acele Kamulaştırma ve Riskli Alan Kararı

İzmir
ve Kocaeli
'de bazı bölgelere ilişkin acele kamulaştırma ve riskli alan kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı
kararlarına göre, Demircili
Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla İzmir'in Seferihisar
ilçesine bağlı Azmak Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.
Kamulaştırma işlemi 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. İzmit
'te "riskli alan" kararı
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Veliahmet ve Hacıhızır mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı bölgeler riskli alan ilan edildi. Söz
konusu karar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'inci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.
Cumhurbaşkanı,Kocaeli,İzmir
11 Aralık 2018 Salı 05:00