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AÇEM ile dersler dijital ortamda yapılıyor

Tuzla Belediyesi, ilçe sakinlerinin rutin hayatına devam edebilmesi için, eğitim, spor, eğlence ve bilgi içerikli destekleme faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

14.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:58
AÇEM ile dersler dijital ortamda yapılıyor

Tuzla Belediyesi, ilçe sakinlerinin rutin hayatına devam edebilmesi için, eğitim, spor, eğlence ve bilgi içerikli destekleme faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu. 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü büyükler için dönemsel sokağa çıkma yasağının olduğu, okulların eğitimine ara verdiği bu süreçte, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek için Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri (AÇEM) bünyesindeki öğretmenlerle etkinliklerin dijital ortamda sunulduğu belirtildi.

Anneler ve 3-6 yaş grubundaki çocukları aynı çatı altında buluşturan Tuzla Belediyesi, annelerin çocuklarla beraber katılabildiği, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığı tüm hizmetleri dijital dünyaya sığdırdığına dikkat çekti. Anne ve çocukların aynı çatı altında eğitim aldığı AÇEM merkezlerinde verilen eğitimler, yeni deneyimler ve bilgilerle evde kalınan bu süreçte de devam ediyor. Psikolojik açıdan çocukların güçlü kalabilmeleri için el işi, oyuncak yapımı, boyama vb. gibi etkinlikler sosyal medya hesaplarında yayınlanarak evde kalan çocukların psiko-motor becerilerinin arttırılması hedefleniyor. Uzaktan eğitim ile AÇEM, Bilgi Evleri ve TUZGEM öğrencilere de kesintisiz eğitim verilmeye devam ediliyor.

Tuzla Belediyesi psikologları da sürece moral desteği vermek ve vatandaşlardan gelen soruları cevaplamak adına, internet üzerinden evlere ulaşıyor. COVID 19 süreci içinde evlerinde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlar için hazırlanan sunumlarda süreç, mücadele ve moral eşiğinin yüksek olmasının önemi vurgulanıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, süreci hep birlikte aşacağımızı vurgulayarak, "Hemşerilerimizin evde kalmaları gerektiğini her fırsatta yineliyoruz. Bizlerde etkinlik ve uygulamalarımıza devam ederek vatandaşlarımızla beraber mücadele sürecine dahil oluyoruz. Bizler sahada, vatandaşlarımız evlerinde sabır ve kararlılıkla bugünleri bir an evvel atlatabilmek için çok çalışıyoruz.

Çocuklar, gençler, ev hanımları, büyüklerimiz için ayrı ayrı alanlarda çalışmalarımızı planlıyoruz. Eğitime her zaman olduğu gibi bu süreçte de çok önem veriyoruz. Bu zorlu süreci hep beraber atlatacağız. Lütfen evde kalarak bize destek olmaya devam edin. Merak etmeyin. Biz sizin için her yerdeyiz" sözleriyle evde kalma çağrısını yineledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tuzla Belediyesi, Tuzla, Anne, Güncel
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