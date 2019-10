Acemi kadın sürücü traktörle gözlükçüye böyle girdi

Acemi kadın sürücü traktörle gözlükçüye böyle girdiGözlükçü Mustafa İnalpolat: "İş çıkış saatinde can kaybı olmaması bizi sevindirdi"KAYSERİ - Kayseri 'de dün akşam saatlerinde traktöre binen bir sürücü, hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki gözlükçünün camından içeri girdi.Dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli mahallesinde gerçekleşen olayda, traktöre binen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir gözlükçünün camından içeri girdi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde çalışan gözlükçü Mustafa İnalpolat iş çıkış saatinde kaldırımda ve ya içeride insanların olmaması ve herhangi bir kayıp yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.Vatandaşların acemisi oldukları şeylerle uğraşırken farkında olmadan insanlara zarar verebileceğini ve bu sebepten acemilik yaşanan şeylerle çok uğraşılmaması gerektiğini söyleyen Gözlükçü Mustafa İnalpolat, "Akşam saat 18.30 gibi gerçekleşti olay. Kapatma saatimiz gelmişti ve biz de toparlanıyorduk. Ben masamda otururken bir anda bir ses geldi ve kafamı kaldırıp bakmamla beraber traktörü karşımda gördüm. Üzerimize doğru gelen bir traktör görünce şaşırdık tabii ki. Trafik kazalarına bölge olarak alışkınız ama insanın üzerine bir traktör gelince de ister istemez şaşırıyor. Traktör yan tarafta park halindeydi ve elma satıyorlardı herhalde. Traktöre binen arkadaş da yanlışlıkla herhalde bir an da çalıştırıyor ve vitese takıyor. Hareket edince de yan taraftan camdan içeri girdi. Römork kaldırıma kilitlenince Allah'tan durabildiler. Sevindiğimiz olay o an kaldırımdan bir yaya geçmemesi ya da içeride müşteri olmaması ve kimseye bir zarar gelmemesi. Gelen zarar sadece mala geldi ve cana gelmedi. Camımız çerçevesi ile komple gitmişti zaten bir de petek vardı ve duvarlarımızda hasar meydana geldi. Memur arkadaşlar buradaydı tutanak tuttular ve zaten binamızdan komşularımız kendileri. Birisine bir zarar gelse çok daha farklı olurdu durum bu yüzden biraz daha dikkat etmek gerekiyor bu durumlarda. Acemisi olunan şeylerin çok da kurcalanmaması taraftarıyım ben" dedi.