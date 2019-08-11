"Acemi kasaplar" hastanelerde yoğunluk oluşturdu

Manisa'da öğle saatlerine kadar 70 kişi kurban keserken ya da et doğrarken yaralanarak hastanenin yolunu tuttu.Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim işleminin başlamasıyla kendini kazayla yaralayan "acemi kasaplar" nedeniyle Manisa kent merkezindeki hastanelerin acil servisinde yoğunluk yaşandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletlerle yaralanan vatandaşların çoğu ayakta tedavisi yapılarak taburcu edildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kurban etmeyi planladığı boğayı kesime götürürken kaçıran Sadık Gürbüz, boğanın altında kaldı.

Boğanın üzerinde geçtiği Gürbüz, Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gürbüz'ün 7 kaburgasında ve belinde kırıkların olduğu öğrenildi.

Manisa'da kurbanını kestikten sonra derisini yüzerken baş parmağını kestiğini belirten Hasan Çağlak, "Çok şükür bıçak sıyırarak kesti. Eğer bıçağı dik vursaydım parmağını kopartırdı." diye konuştu.

Cebrail Tozan da satırla et doğrarken parmağını kestiğini anlatarak, parmağına 5 dikiş atıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA