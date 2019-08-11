Haberler» Güncel» Haber

Acemi kasaplar hastanelere akın etti

BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

11.08.2019 10:08 Acemi kasaplar hastanelere akın etti
BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.
Bursa merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla veya hayvanların boynuz darbeleriyle, genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlardan durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.


- Bursa

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:09   - Hamburg'da Kurban Bayramı Çoşkusu
11:07   Yavuzeli'nde Kurban Bayramı kutlandı
11:07   Almanya'da Kurban Bayramı'nda camiler doldu
11:07   Dalış turizminin kalbi Kaş'ta atıyor
11:07   Berlin'de Bayram Namazı coşkusu
11:07   Hamburg'da Kurban Bayramı çoşkusu
11:06   Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler